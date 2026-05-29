Na benzinskim pumpama od 15 časova litar evrodizela prodavaće se za 222 dinara, dok će cena benzina iznositi 196 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, dok je benzin poskupeo za isti iznos. Nove cene primenjivaće se do sledećeg petka, kada se očekuje novo usklađivanje.

Kretanje cena goriva u narednom periodu zavisiće pre svega od situacije na svetskom tržištu nafte, odnosno od promena cene sirove nafte na berzama. Na domaće tržište mogao bi da utiče i razvoj pregovora između države Srbije i kompanije MOL o budućem vlasničkom učešću u Naftnoj industriji Srbije.

Mađarska kompanija MOL Group ranije je saopštila da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 6. juna 2026. godine.

