Transakcijom će kompanija Alpac Capital preuzeti Adria News Network (ANN), mrežu koja okuplja informativne medije širom regiona bivše Jugoslavije, a među njima su N1, Nova S, Danas i Vijesti, dodaje se u saopštenju.

Alpac Capital već poseduje većinski udeo u međunarodnoj televizijskoj mreži Euronews, koja, prema navodima kompanije, doseže više od 1,5 milijardi ljudi u preko 160 zemalja i emituje program na 19 jezika.

U zajedničkom saopštenju navedeno je da će akvizicija omogućiti ANN-u "stabilnu platformu i vlasnika usklađenog sa njegovim uređivačkim principima", uz očuvanje dugoročne nezavisnosti medijskih brendova.

United Group, koji je većinski u vlasništvu globalne investicione firme BC Partners, u februaru 2026. godine objedinila je svoje medijske informativne resurse u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji pod novim nezavisnim brendom Adria News Network (ANN).

Prema navodima kompanije, ti mediji zajedno dosežu publiku od više od 16 miliona ljudi na različitim platformama i zapošljavaju više od 1.000 novinara i drugih radnika.

United Group je navela da je uz formiranje ANN-a uspostavljen potpuno nezavisan upravni odbor, kao i nadzor uređivačkog saveta (Editorial Council) sastavljenog od međunarodnih medijskih profesionalaca, kako bi bila obezbeđena uređivačka nezavisnost i transparentnost poslovanja.

Kompanija navodi da su licence ANN-a registrovane i regulisane unutar Evropske unije, kao i da sadrže garancije uređivačke nezavisnosti.

Nakon formiranja ANN-a, United Group je, prema navodima kompanije, dobila više ponuda zainteresovanih strana za preuzimanje ovih medijskih kuća.

Alpac Capital izabran je jer je ponudio najbolju finansijsku ponudu, uz prihvatanje unapred definisanih principa nezavisnosti i korporativnog upravljanja, dodaje se u saopštenju.

Kupoprodajni ugovor, kako se navodi, predviđa mehanizme zaštite uređivačke i operativne nezavisnosti ANN-a, jasno razdvajanje uređivačkog i komercijalnog dela poslovanja, kao i zadržavanje nezavisnog spoljnog savetodavnog tela.

Portparol United Group izjavio je da ova transakcija predstavlja ostvarenje cilja postavljenog još 2025. godine, odnosno obezbeđivanje dugoročne nezavisnosti informativnih medija u okviru grupe.

"Po završetku transakcije, United Group će se u potpunosti fokusirati na dalji razvoj i stvaranje vrednosti u okviru svojih telekomunikacionih, medijskih i tehnoloških poslova na evropskim tržištima", navodi se u saopštenju kompanije.

Iz kompanije Alpac Capital poručili su da ANN predstavlja "važan dodatak portfoliju medijskih sredstava" u koji planiraju dalja ulaganja radi razvoja i rasta.

Kompanija je navela da podržava "neutralno, nezavisno i činjenicama zasnovano novinarstvo", kao i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i proces proširenja Evropske unije.

"Svesni smo važnosti ove transakcije i verujemo da će ona imati veoma pozitivan doprinos zemljama u kojima dodatno investiramo", saopštio je Alpac Capital.

Zaključenje transakcije, kako je navedeno, zavisi od standardnih regulatornih odobrenja, a završetak procesa očekuje se tokom druge polovine 2026. godine.

