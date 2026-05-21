Nakon katastrofalnog požara u stanu porodice iz BiH, u bečkom Otakringu stigla je još jedna tužna vest: nakon što je trogodišnja sestra podlegla teškim povredama, sada je objavljeno da je i njen dvogodišnji brat preminuo u bolnici.

Porodica je tako u kratkom roku ostala bez dvoje dece.

Podsetimo, požar je izbio u ponedeljak popodne oko 16.45 časova u stanu sedmočlane porodice iz BiH, u bečkom okrugu Otakring. Kada je vatrogasna služba stigla, spasioci su ušli u stan i u jednoj sobi pronašli dvoje male dece bez svesti.

Vatrogasci su odmah izneli brata i sestru i pružili im prvu pomoć, a zatim ih prevezli u bolnicu. Oboje su prethodno morali da budu reanimirani nakon srčanog zastoja.

U trenutku požara u stanu se nalazila i njihova 14-godišnja sestra, koja je čuvala mlađu decu. I ona je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu. Kako je potvrdila portparolka bečkog Zdravstvenog saveza za APA, trogodišnja devojčica je u bolnici podlegla teškim povredama. Njen dvogodišnji brat preminuo je nedugo posle nje.

Prema trenutnim rezultatima istrage policije, požar je najverovatnije izazvao tehnički kvar kada se zapalila baterija kućnog usisivača.

Policija je saopštila da nema naznaka o povredi roditeljske dužnosti nadzora. Protiv roditelja se, stoga, ne vodi istraga, naglasio je portparol bečke policijske uprave, prenosi Heute.

Alo/Srpskainfo

