Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

Devojčica (3) iz bih preminula posle požara u Beču: Brat (2) se bori za život, u stanu ih čuvala sestra! Baterija ovog aparata je uzrok tragedije

Nakon požara u stanu u bečkom Otakringu, trogodišnja devojčica iz Bosne i Hercegovine preminula je u bolnici usled teških povreda.

 
Autor:  Milica Krstić
23.05.2026.13:22
0
Devojčica (3) iz bih preminula posle požara u Beču: Brat (2) se bori za život, u stanu ih čuvala sestra! Baterija ovog aparata je uzrok tragedije
Foto: Printskrin/FB
Šta znači reč "Amin" Mala molitva velikog značaja - evo odakle vodi poreklo
Foto: Shutterstock | Shutterstock
 Šta znači reč "Amin" Mala molitva velikog značaja - evo odakle vodi poreklo
Prethodna vest
Ukrajinski dronovi ponovo napadaju! Spasavanja i dalje traju Ukrajinski dronovi ponovo napadaju! Spasavanja i dalje traju
Sledeća vest

Njen dvogodišnji brat i dalje je u životnoj opasnosti. Policija trenutno polazi od tehničkog kvara kao uzroka požara.

Oboje dece reanimirano

Požar je izbio u ponedeljak popodne oko 16.45 časova u stanu sedmočlane porodice iz BiH, u bečkom okrugu Otakring. Kada je vatrogasna služba stigla, spasioci su ušli u stan i u jednoj sobi pronašli dvoje male dece bez svesti.

Vatrogasci su odmah izneli dečaka i devojčicu te im pružili prvu pomoć, a zatim ih prevezli u bolnicu. Oboje su prethodno morali da budu reanimirani nakon srčanog zastoja.

U trenutku požara u stanu se nalazila i njihova 14-godišnja sestra, koja je čuvala mlađu decu. I ona je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu.

Devojčica umrla u bolnici

Kako je potvrdila portparolka bečkog Zdravstvenog saveza za APA, trogodišnja devojčica je u bolnici podlegla teškim povredama. Njen dvogodišnji brat se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi i bori se za život.

Prema trenutnim rezultatima istrage policije, požar je najverovatnije izazvao tehnički kvar - konkretno, zapalila se baterija kućnog usisivača.

Policija je saopštila da nema naznaka o povredi roditeljske dužnosti nadzora. Protiv roditelja se, stoga, ne vodi istraga, naglasio je portparol bečke policijske uprave.

(Alo.rs/Nezavisne novine)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
požar beč

Povezane vesti

Požar na pravoslavnoj svetinji! Vatra je izbila jutros u crkvi u Botošu kod Zrenjanina
Foto: Shutterstock
POŽAR

Požar na pravoslavnoj svetinji! Vatra je izbila jutros u crkvi u Botošu kod Zrenjanina

10:56 | 0
Vatra guta hotel, izlaza nema: Užasne scene sa Tajlanda, ljudi zarobljeni u plamenu (VIDEO)
Printscreen
Stravičan požar

Vatra guta hotel, izlaza nema: Užasne scene sa Tajlanda, ljudi zarobljeni u plamenu (VIDEO)

00:58 | 0
Tragedija kakva se ne pamti: Posle devojčice (3) preminuo i njen brat (2) od povreda zadobijenih u požaru
FOTO: Shutterstock
TUGA

Tragedija kakva se ne pamti: Posle devojčice (3) preminuo i njen brat (2) od povreda zadobijenih u požaru

22:36 | 0
Devojčica (3) izgubila život u požaru: Njen dvogodišnji brat i dalje u životnoj opasnosti
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Gorodenkoff
TRAGEDIJA

Devojčica (3) izgubila život u požaru: Njen dvogodišnji brat i dalje u životnoj opasnosti

22:03 | 0
Stravičan požar na Adi Ciganliji: Izgorelo čak šest splavova, vatrogasci sprečili još veću katastrofu
Foto: Shutterstock
OGROMNA ŠTETA

Stravičan požar na Adi Ciganliji: Izgorelo čak šest splavova, vatrogasci sprečili još veću katastrofu

15:54 | 0
Komentari (0)

Svet

Američko tajno oružje stiglo nadomak Irana: Stručnjak tvrdi da Teheran ima odgovor koji može potopiti nosače aviona
U.S. Navy

Američko tajno oružje stiglo nadomak Irana: Stručnjak tvrdi da Teheran ima odgovor koji može potopiti nosače aviona

14:44 | 0
Tramp sateran u ćošak! Teheran: On nema izbora...
Ilustracija

Tramp sateran u ćošak! Teheran: On nema izbora...

14:16 | 0
Bez generalovog odobrenja ne može ništa! Konačno se saznalo ko odlučuje u Iranu
Ilustracija

Bez generalovog odobrenja ne može ništa! Konačno se saznalo ko odlučuje u Iranu

14:13 | 0
Buldog progutao 55 komada krek kokaina: Pas upao u apstinencijsku krizu, vlasnica uhapšena
FOTO: MUP

Buldog progutao 55 komada krek kokaina: Pas upao u apstinencijsku krizu, vlasnica uhapšena

13:56 | 0
Nebenzja grmi u UN: Rusija optužila Ukrajinu za ratni zločin nakon napada na studentski dom
Foto: EPA | EPA/SARAH YENESEL

Nebenzja grmi u UN: Rusija optužila Ukrajinu za ratni zločin nakon napada na studentski dom

13:51 | 0
Novi američki udari na Iran! Odmazda Teherana Izraelu i Vašingtonu (FOTO/VIDEO)
Ilustracija

Novi američki udari na Iran! Odmazda Teherana Izraelu i Vašingtonu (FOTO/VIDEO)

13:51 | 0
Amerikanci isključili Izrael? Ovome se nisu nadali
Ilustracija

Amerikanci isključili Izrael? Ovome se nisu nadali

13:34 | 0
Šmit priznao da mu je Vašington zategao "svilen gajtan": Povukao sam se zbog ogromnog i iznenađujućeg pritiska iz SAD
Aloonline.ba | Printscreen/Youtube

Šmit priznao da mu je Vašington zategao "svilen gajtan": Povukao sam se zbog ogromnog i iznenađujućeg pritiska iz SAD

13:16 | 0
Putin traži ovu poznatu ličnost! Teško njemu ako ga Rusi uhvate
Ilustracija

Putin traži ovu poznatu ličnost! Teško njemu ako ga Rusi uhvate

13:01 | 0
Oprema iz Rusije? Veliki problem za Trampa u Iranu
Foto: EPA | EPA

Oprema iz Rusije? Veliki problem za Trampa u Iranu

12:34 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

3min

Ne, pogrešno - direktor nazvao radnike "kapitalom niže vrednosti"

3min

Gde bi drugo oni koji bi ubijali političke protivnike i sline na pomen Zagreba? Blokaderi, Titovi pioniri, idu da se zaklinju u Kući cveća

3min

Kraj nakon 5 godina veze: Pevačica stavila tačku, pa viđena sa drugim?

4min

UŽIVOKrenuli siloviti napadi! Putin obećava odmazdu

6min

Ameri imaju poruku za Beograd i Prištinu! Evo šta očekuju Amerikanci

10min

Američko tajno oružje stiglo nadomak Irana: Stručnjak tvrdi da Teheran ima odgovor koji može potopiti nosače aviona

38min

Tramp sateran u ćošak! Teheran: On nema izbora...

41min

Bez generalovog odobrenja ne može ništa! Konačno se saznalo ko odlučuje u Iranu

58min

Buldog progutao 55 komada krek kokaina: Pas upao u apstinencijsku krizu, vlasnica uhapšena

1H

Nebenzja grmi u UN: Rusija optužila Ukrajinu za ratni zločin nakon napada na studentski dom

1D

Vojska Srbije kod Bujanovca, aktivirale se snage NATO! Stotine vojnika i borbenih vozila na terenu

21H

Drama nakon izlaska iz "Laze": Sloba Vasić u kući presekao i doneo šokantnu odluku, supruga nemoćna!

1D

Danica Vučenić potvrdila da su blokaderi pukli: "Četiri puta pravite skup na Slaviji a Vučića niste smenili!"

1D

Sve o novom povećanju penzija: Poseban fokus na građane sa nižim primanjima

21H

Tramp skovao plan B za nuklearnu silu! Ako ne otvore moreuz, nastaje haos nezapamćenih razmera!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Isplivao snimak haos iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)
Ataimages

Isplivao snimak haos iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)

Vojska Srbije kod Bujanovca, aktivirale se snage NATO! Stotine vojnika i borbenih vozila na terenu
Foto: Printscreen | mod.gov.rs

Vojska Srbije kod Bujanovca, aktivirale se snage NATO! Stotine vojnika i borbenih vozila na terenu

"Loto" devojka u crvenom miniću prikovala gledaoce za ekrane: Proglasila dobitnika sedmice, a svi gledali u jedan detalj! (FOTO)
Instagram

"Loto" devojka u crvenom miniću prikovala gledaoce za ekrane: Proglasila dobitnika sedmice, a svi gledali u jedan detalj! (FOTO)

"Nismo mogli ni da pretpostavimo..." Raskrinkani Sloba Vasić i njegova supruga, evo šta se zapravo dešavalo!
Ataimages

"Nismo mogli ni da pretpostavimo..." Raskrinkani Sloba Vasić i njegova supruga, evo šta se zapravo dešavalo!

Blokaderi udarili na najveću svetinju! Morbidne uvrede na račun Pojasa Presvete Bogorodice zgrozile Srbiju
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,78 101,08 101,38
CAD CAD 73,07 73,29 73,51
AUD AUD 71,96 72,18 72,4
GBP GBP 135,32 135,72 136,13
CHF CHF 128,15 128,53 128,92

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati