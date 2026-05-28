Andrej V. (21) poginuo je u sredu u stravičnoj nesreći na gradilištu u Velikom Laolu, kada ga je udarila struja dok je upravljao mašinom za izlivanje betona.

Kako saznajemo, nastradali mladić je sin vlasnika firme, a na gradilište je došao kako bi nadgledao radove i pomogao oko betonjerke, ne sluteći da će ga trenutak nepažnje koštati života.

Neutešna familija preminulog mladića ispričala je za Alo! da je do tragedije došlo prilikom rukovanja radnom mašinom, te da je strujni udar bio momentalan i fatalan jer pumpa, prema svemu sudeći nije imala adekvatnu zaštitu.

– Sve se desilo veoma brzo. On je taj dan rukovodio mašinom za betoniranje. Podigao je pumpu koja je zakačila žice dalekovoda. Pošto ručice te pumpe kojom se upravlja nisu bile izolovane nekom gumom, struja je prošla kroz metal, te je tako i nastradao. Njihova porodica je inače skoro otvorila tu firmu za beton, ima jedno godinu dana – ispričao je rođak mladića za Alo!.

I ostali članovi šire familije potpuno su utučeni nakon ove jezive tragedije, a bol je još veća jer se po selu priča da vredni mladić tog dana nije ni planirao da radi.

– Mi još ne znamo tačno šta se desilo, ja sam čula da on tog dana nije ni trebalo da ide na posao. Živeo je tu u selu. Iako su mu roditelji bili razvedeni, imali su super odnos. Bio je tu kod oca, a odlazio je i kod majke. Pazili su i čuvali to dete, a evo kako nesrećno nastrada – rekla je neutešna rođaka za naš list.

Od tragično stradalog Andreja na društvenim mrežama se oprostila i njegova sestra, koja je kratkom, ali potresnom porukom slomila srca svih koji su poznavali ovog mladića.

"Putuj mirno, ljubavi sestrina", napisala je ona u znak poslednjeg pozdrava uz bratovljevu fotografiju.

