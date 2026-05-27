Manekenka i zvezda društvenih mreža Tajla Medison otkrila je kako se njena trogodišnja veza sa nezaposlenim partnerom završila velikim emotivnim i finansijskim slomom.

Kako tvrdi, tokom veze je na njega potrošila skoro 900.000 evra, kupila mu luksuzan automobil i finansirala brojna putovanja širom sveta, da bi kasnije saznala da ju je navodno varao sa čak 27 različitih žena.

Njena priča izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, ali i pokrenula raspravu o finansijskoj neravnoteži i emocionalnoj iscrpljenosti u vezama.

Ideja koja je prerasla u finansijsku iscrpljenost

Tajla je ispričala da je upravo njen tadašnji partner predložio da ozbiljnije razvije karijeru na društvenim mrežama.

„Podsticao me je da objavljujem sadržaj i komuniciram sa pratiocima. Kako je moja popularnost rasla, a sa njom i zarada, on se sve više uključivao u posao“, rekla je ona.

U tom periodu njen partner nije radio, ali je, kako tvrdi, preuzeo ulogu svojevrsnog menadžera iz senke, dok je ona bila lice celog posla.

Vremenom je pristala da mu daje polovinu svoje zarade, a procenjuje da je tokom veze na njega potrošila oko 870.000 evra.

Luksuzni pokloni i šokantno otkriće

Influenserka tvrdi da mu je kupila automobil vredan oko 66.000 evra, kao i da je finansirala brojna luksuzna putovanja.

„Išli smo na raskošne odmore svakih nekoliko meseci — devet puta na Bali, u Japan, po Evropi… Sve sam ja plaćala“, ispričala je.

Dodala je i da ga je vodila u Turska kako bi imao transplantaciju kose.

Iako je, kako kaže, dugo sumnjala da nije veran, pravi šok usledio je kada je navodno otkrila da ju je varao sa 27 žena.

„Bila sam mu kao mama“

Tajla tvrdi da je tokom veze preuzela gotovo svu finansijsku i organizacionu odgovornost.

„Ja sam zarađivala sav novac, plaćala račune i vodila računa o svemu. Bila sam mu kao mama“, rekla je.

Stručnjaci ističu da ovakve veze često dovode do emocionalne iscrpljenosti, posebno kada jedna osoba preuzme ulogu finansijskog oslonca i glavnog organizatora života.

Takva dinamika može stvoriti osećaj neravnopravnosti, frustracije i gubitka poverenja.

Lekcija koju je naučila

Nakon raskida, influenserka kaže da je promenila pogled na veze i finansije.

„U sledećoj vezi očekujem ravnotežu. Neću više finansirati tuđ život i kupovati stvari drugima“, poručila je.

Dodala je da partner koji manje zarađuje ipak treba da doprinese odnosu na druge načine — pažnjom, trudom i organizovanjem zajedničkog vremena.

„Moj bivši nikada nije organizovao ništa za nas. Sada, kada mi muškarac ponudi da skuva večeru, ne znam kako da reagujem“, rekla je.

Njena ispovest mnogima je poslužila kao podsetnik koliko su u vezi važni međusobno poštovanje, ravnoteža i jasne granice — ne samo emotivne, već i finansijske.