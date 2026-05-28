Pred sezonu vrućina mnogi odmah zovu servisere i izdvajaju ozbiljan novac za čišćenje i proveru klima uređaja, iako deo održavanja bez problema mogu sami da urade kod kuće. Cene servisa ove godine uglavnom su ostale slične kao lane, pa redovan pregled i čišćenje klime koštaju od oko 2.000 do čak 6.500 dinara, dok ugradnja novog uređaja ide i do 30.000 dinara.

Serviseri objašnjavaju da mnogo ljudi plaća i ono što bi trebalo sami da održavaju. Najvažnija stvar jeste redovno čišćenje filtera, koje bi, prema preporukama stručnjaka, trebalo raditi na svake dve nedelje tokom intenzivnog korišćenja.

„Ljudi često plate dolazak majstora samo da opere filtere, a to mogu sami za nekoliko minuta. Dovoljno je izvaditi ih, oprati mlakom vodom i dobro osušiti“, objašnjavaju serviseri.

Cene redovnog godišnjeg servisa najčešće zavise od jačine uređaja. Za standardne „sedmice“, „devetke“ i „dvanaestice“ servis se kreće oko 4.000 dinara, dok za jače modele, poput „dvadesetčetvorki“, ide i preko 6.000 dinara. Ipak, pojedini servisi nude i znatno jeftinije „čišćenje“, koje se uglavnom svodi samo na osnovno pranje filtera.

Pravi servis, kako objašnjavaju majstori, podrazumeva mnogo više od toga. Tada se klima rasklapa, detaljno peru unutrašnja i spoljašnja jedinica, dezinfikuje turbina, proverava rad uređaja i po potrebi dopunjava freon.

Posebno upozoravaju da klima mora da se servisira najmanje jednom godišnje, a ako se koristi i zimi za grejanje, proveru je poželjno raditi i dva do tri puta tokom godine.

Kada je reč o ugradnji klima uređaja, cena najviše zavisi od vrste zida i složenosti montaže. Standardna ugradnja sa nekoliko metara cevi obično košta oko 15.000 dinara, ali ako je potrebno bušenje betona ili komplikovanija instalacija, cena može skočiti i do 30.000 dinara.

Serviseri savetuju i dodatni oprez tokom sezone, jer se tada pojavljuje veliki broj lažnih majstora koji uzmu novac, a posao odrade površno ili ga uopšte ne završe. Zato preporučuju da se uvek proveri da li je servis ovlašćen i da li ima preporuke drugih korisnika.