Takođe je optužen da je Rusima predao koordinate ukrajinskih protivvazdušnih položaja i podatke o energetskoj infrastrukturi u Odeskoj oblasti.

Prema rečima istražitelja, pritvorenik je ruskim snagama dao koordinate za dvostruki napad na rekreativnu zonu u Odesi. Ruske snage su potom napale grad sa dve balističke rakete Iskander-M.

Prva raketa je pogodila stambene zgrade i civilnu infrastrukturu, a nakon dolaska spasilačkih ekipa, Rusi su izvršili drugi napad na istom mestu.

U napadu 15. marta 2024. godine poginulo je 14 ljudi, uključujući lokalne stanovnike, bolničara i spasioca, dok je 46 ljudi povređeno, uključujući osam spasilaca.

„Šetao gradom i označavao geolokacije“

SBU veruje da je sveštenik regrutovan kroz svoje aktivnosti na Telegramu, gde je objavljivao, kako se navodi, prokremljovske komentare. Nakon napada, navodno je ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi dostavio izveštaj o posledicama udara, a zatim se sakrio kako bi izbegao hapšenje.

„Nakon regrutacije, sveštenik je šetao gradom u uniformi i označavao geolokacije potencijalnih meta na Gugl mapama. Prikupljene obaveštajne podatke je prosleđivao putem četbota kojim je upravljao izdajnik Sergej Lebedev, poznat kao 'Lohmatij', koji se krije u Donjecku i radi za rusku vojnu obaveštajnu službu“, saopštila je SBU.

Optužen za veleizdaju

Istražitelji takođe veruju da je sveštenik ruskim snagama otkrio koordinate lokacije ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane koji štite Odesku oblast.

Takođe je osumnjičen da je ruskoj obaveštajnoj službi predao informacije o podstanici u blizini Odese i njenom sistemu zaštite, a kasnije je izveštavao o posledicama napada na taj objekat.

Tokom pretresa, kod osumnjičenog je pronađen pametni telefon, za koji se veruje da je korišćen za komunikaciju sa ruskom vojnom obaveštajnom službom.

Sveštenik je optužen za veleizdaju počinjenu tokom ratnog stanja. Sud mu je odredio pritvor bez mogućnosti plaćanja kaucije, a u slučaju osude preti mu doživotna robija uz oduzimanje imovine.

