Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su danas, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode B. G. (46) iz Peći, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo na štetu D. N. (36), državljanke Albanije.

Imenovani je osumnjičen da je krivično delo teško ubistvo izvršio tokom noći na štetu svoje nevenčane supruge, nakon čega je podmetnuo požar u kući u kojoj su zajedno živeli, u naselju Kodre u Ulcinju.

Krivično delo je policiji prijavljeno oko 00.30 časova, nakon čega su policijski službenici brzim izlaskom na lice mesta pronašli i stavili pod kontrolu osumnjičenog za ovo krivično delo, kojem je ukazana lekarska pomoć zbog zadobijenih opekotina po telu nastalih usled dejstva požara.

U koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, preduzimaju se dalje kriminalističko-tehničke, forenzičke i druge istražne mere i radnje.

