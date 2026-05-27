S. Z. (37) iz Zaječara koji je osumnjičen da je ubio Slađana M. (46), oca troje dece, iz sela Zvezdan kod Zaječara, određen je pritvor do 30 dana u Okružnom zatvoru u Zaječaru.

Kako saznajemo, S. Z. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje vodi istragu, a tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudu da osumnjičenom odredi jednomesečni pritvor.

- Sud je prihvatio predlog, tako da S. Z. ostaje iza rešetaka još mesec dana. On će iz tužilaštva biti sproveden u pritvor Okružnog zatvora u Zaječaru - kaže izvor i podseća da je osumnjičeni posle hapšenja, navodno, tvrdio "da nije imao nameru da ubije muškarca".

Užasan zločin se dogodio u kući u Zaječaru gde su dvojica poznanika sedela zajedno, a onda je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo prerastao u krvavi napad.

Kako Alo! saznaje, osumnjičeni za jeziv zločin zaposlen je u jednoj firmi u Boru.

Slađan je bajonetom uboden u nogu i presečena mu je glavna arterija, zbog čega je obilno krvario.

On je preminuo u sanitetu Hitne pomoći na ulazu u Niš, pre nego što je stigao do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra, dok je policija brzom akcijom odmah locirala i uhapsila osumnjičenog.

(S. B.)

