U Srbiji se godišnje proizvede oko 3.700 tona belog luka, međutim, domaća proizvodnja još uvek nije dovoljna da zadovolji potrebe tržišta, pa se zbog toga uvozi.

Ukoliko se uzgaja, na ovoj namirnici može da se zaradi i do 30.000 evra po hektaru. Čak 70 odsto potrošnje ove namirnice nadoknađuje se uvozom i to najviše iz Kine i Španije.

Prema procenama stručnjaka, beli luk se u Srbiji uzgaja na oko 1.300 hektara, a prinosi se kreću od osam do 15 tona po hektaru, u zavisnosti od sorte i uslova proizvodnje.

Velika potražnja i mogućnost dobre zarade sve više privlače domaće poljoprivrednike da se odluče upravo za ovu proizvodnju.

Uspeva na svim tipovima zemljišta Stručnjaci navode da beli luk ima brojne prednosti u odnosu na druge povrtarske kulture. Relativno je otporan na bolesti i štetočine, uspeva na različitim tipovima zemljišta, a dodatna pogodnost je mogućnost prolećne i jesenje setve, odnosno dve berbe godišnje.

Oni ocenjuju da proizvodnja belog luka predstavlja ozbiljnu poslovnu šansu za nove proizvođače.

Iako ulaganja po hektaru iznose oko 5.000 evra, zarada može biti višestruko veća, pa u pojedinim slučajevima prihodi dostižu između 25.000 i 30.000 evra po hektaru, u zavisnosti od prinosa, kvaliteta i tržišne cene.