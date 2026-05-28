Napad se dogodio potpuno iznenada, a povređeni Ilija S. tvrdi da je životinja bila izuzetno agresivna i da je uspeo da se odbrani tek u poslednjem trenutku.

Prema njegovim rečima, sve je počelo kada je čuo pse kako uznemireno laju u dvorištu.

„Zaletao se na psa, pa krenuo pravo na mene“

„Videli smo čudnu životinju kako se zaleće na psa, a onda je krenula prema meni“, ispričao je Ilija za hrvatske medije.

Kako tvrdi, dabar je najpre nestao iza automobila, a zatim iznenada nasrnuo na njega.

„Skočio je i ugrizao me za potkolenicu. Da je skočio samo malo više, ko zna šta bi bilo“, rekao je povređeni muškarac.

Krvave rane i borba za odbranu

Ilija kaže da je nakon ugriza obilno krvario i da je u panici pokušavao da se odbrani. Spas je pronašao tek kada je dohvatio vile koje su se nalazile u blizini.

Nakon napada uspeo je da sedne u automobil i krene ka pomoći. Usput je naišao na policiju koja ga je uputila u Hitnu službu.

Lekari su mu sanirali povrede, nakon čega je prebačen u bolnicu u Pakracu. Zadobio je dve otvorene rane duge nekoliko centimetara, a zbog ozbiljnosti povreda postavljena mu je i drenaža.

Čeka rezultate zbog sumnje na besnilo

Najveći strah sada predstavlja mogućnost da je dabar bio zaražen besnilom ili nekom drugom opasnom bolešću.

Veterinari trenutno analiziraju leš životinje kako bi utvrdili uzrok agresivnog ponašanja.

„Tek kada stignu nalazi znaće se da li ću morati da primim dodatne lekove ili vakcinu protiv besnila“, rekao je Ilija.

„Svi su me ignorisali“

Posebno ga je pogodilo, kaže, to što nakon napada nije dobio pomoć nadležnih službi.

„Zvao sam sve redom, čak i lovce, ali niko nije reagovao. Na kraju su mi rekli da sam prevezem leš dabra veterinaru“, ispričao je.

Uz pomoć supruge uspeo je da ubaci životinju tešku više od 30 kilograma u automobil i odveze je veterinarima na analizu.

Napad dabra izazvao je veliku pažnju u regionu jer ovakvi incidenti nisu česti, a mnoge je šokirala činjenica da je životinja pokazala toliku agresivnost prema čoveku.