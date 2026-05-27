Trinaestogodišnje dete prebačeno je danas u bolnicu nakon što je izbio požar u stanu u centru Skoplja. Prema informacijama, dete je zadobilo opekotine i nagutalo se dima dok je pokušavalo samo da ugasi vatru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopšteno je da je požar prijavljen oko 12.40 časova, nakon čega su intervenisali vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, maloletno lice je bilo samo u stanu i kuvalo kada su se u jednom trenutku zapalili kuhinjska krpa ili sunđer.

U pokušaju da ugasi požar, maloletnik je izneo zapaljene predmete na terasu, usled čega se zapalila i odeća koja se tamo sušila.

Gusti dim je uznemirio stanare u okolnim zgradama, ali je zahvaljujući brzoj reakciji dete uspelo na vreme da izađe iz stana pre nego što se požar proširio.

Ubrzo nakon toga, vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeno je u Gradsku opštu bolnicu u Skoplju.

Alo/Skopje1

BONUS VIDEO