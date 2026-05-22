Nakon osam dana intenzivne potrage, policija i tužilaštvo uspeli su da sklope mozaik nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja (46), kojem se svaki trag izgubio 12. maja nakon dramatičnih događaja na Senjaku.

Užasno otkriće u ataru sela Jarkovci kod Inđije šokiralo je javnost: pronađeno je bure u koje je bilo ubačeno telo koje je potom preliveno betonom, a veruje se da je to Aleksandar Nešović. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo je poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Ključni materijalni dokaz u ovoj naprednoj istrazi mogla bi biti fitnes narukvica koju je Nešović imao na ruci. Uređaj je bio povezan sa njegovim mobilnim telefonom i u realnom vremenu je očitavao vitalne parametre, automatski ih šaljući na server u vidu mejlova.

Prema podacima iz istrage, poslednji prenos podataka o otkucajima srca zabeležen je na računaru 13. maja, u 02.47 sati iza ponoći, što se smatra trenutkom kada je njegovo srce prestalo da kuca, odnosno kada je, kako se sumnja, ubijen.

