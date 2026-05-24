Kako je saopšteno iz tužilaštva, u pitanju je konobar u restoranu P. U. (20) koji je, kako je utvrđeno u dosadašnjem toku istrage, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela Teško ubistvo i učinilaca.

P. U. je po nalogu VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.