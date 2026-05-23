Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu celu noć su vršili su uviđaj i pretres u "Restoranu 27" na Senjaku i okolini radi otkrivanja dokaza pri rasvetljavanju svih okolnosti ubistva Aleksandra Nešovića Baje. Uviđaj i pretres su nastavljeni i juče.

Tim povodom se oglasilo Više javno tužilaštvo u Beogradu

Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu „27“ od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku.

Danas u prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu „27“.

Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obaveštava javnost o toku ove istrage.

Takođe apeluje na medije da ne objavljuju neproverene infofmacije kojima se ugrožava tok istrage.

Kako se sumnja, A.N. je ubijen u restoranu na Senjaku, a u vezi sa tim krivičnim delom uhapšeno je 10 osoba.