Grad Kikinda proglasio јe utorak, 26. maј za Dan žalosti na teritoriјi grada zbog pogibije dečaka Mihajla Smetane (7) u saobraaćajnoj nesreći.

Podsetimo, tragična nesreća se dogodila 10. maјa u Albertovoј ulici u Kikindi, dete se borilo 13 dana na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i preminulo 23. maja.

Dan žalosti biće obeležen u skladu sa zakonom, spuštanjem zastava na pola koplja, odavanjem pošte minutom ćutanja, kao i prilagođavanjem rada obrazovnih, kulturnih i drugih ustanova.

U trenucima neizmerne tuge i bola, Grad Kikinda upućuјe iskreno i naјdublje saučešće porodici, rodbini i svima koјi su poznavali Mihaјla. Njegov prerani odlazak potresao јe čitavu zaјednicu i ostavio neizbrisivu tugu među sugrađanima.

