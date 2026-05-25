Izraelski premijer Benjamin Netanjahu primljen je večeras u bolnicu Hadasa Ein Kerem u Jerusalimu, gde mu je ukazana stomatološka pomoć, saopštio je njegov kabinet, bez preciziranja o kakvom zahvatu je reč.

Saopštenje je, kako navodi Tajms of Izreal, usledilo nakon navoda lokalnih medija da je Netanjahu (75) prebačen u bolnicu.

Zdravstveno stanje Netanjahua poslednjih meseci privlači veliku pažnju javnosti, naročito nakon što je prošlog meseca otkrio da je nedavno bio na lečenju od raka prostate, ali da tu informaciju nije odmah saopštio javnosti, tvrdeći da bi je Iran iskoristio u propagandne svrhe tokom rata.

Netanjahuu je u julu 2023. godine ugrađen pejsmejker, a poslednjih godina imao je više medicinskih intervencija, uključujući operaciju kile u martu 2024. godine i operaciju prostate u decembru iste godine.

Pojedini izraelski mediji i opozicioni političari ranije su kritikovali Netanjahua zbog nedovoljne transparentnosti u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem.