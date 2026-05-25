Kandidati desnog centra pobedili su danas na lokalnim izborima u Veneciji i Ređo di Kalabriji, dok je izlaznost na na nacionalnom nivou iznosila oko 60 odsto, nakon što je na birališta izašlo više od 6,6 miliona građana Italije, pokazuju preliminarni rezultati i izlazne ankete.

Na izborima je bilo u igri 18 pokrajinskih prestonica, pri čemu su, prema dosadašnjim rezultatima, većina gradova zadržali iste političke opcije, uz ključne promene u Veneciji i Ređo di Kalabriji, gde je desni centar ostvario pobede koje su ocenjene kao neočekivane, prenosi Ansa.

U Veneciji je kandidat desnog centra Simone Venturini osvojio između 47 i 51 odsto glasova, ispred kandidata levog centra Andree Martela, koji je dobio između 40 i 44 odsto, dok desni centar u tom gradu već 11 godina drži vlast.

U Ređo di Kalabriji ubedljivu pobedu ostvario je kandidat desnog centra Frančesko Kanicaro sa podrškom između 64 i 68 odsto glasova, dok je kandidat levog centra Domeniko Batalja osvojio 21 do 25 odsto, čime je desni centar preuzeo vlast nakon više od decenije vladavine levog centra.

Prema preliminarnim rezultatima, desni centar je zadržao i pojedine druge gradove, uključujući Areco, Leće i Kroto­ne, dok je levi centar zadržao Prato, Mantovu, Pistoju i Andriju.