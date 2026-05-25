Beogradska policija uhapsila je D. K. (34) zbog sumnje da je 21. maja u samom centru Beograda, tačnije u Čumićevom sokačetu, namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu.

Sumnjiči se da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako navodi "Telegraf", policija je došla do video-snimka sa sigurnosnih kamera na kojem se, kako se navodi, jasno vidi trenutak paljenja.

Pomenuti portal piše da se na snimku vidi kako muškarac sa kačketom na glavi prilazi lokalu, dok u rukama nosi flašu sa zapaljivom tečnošću, kojom je isprskao objekat, a potom ga zapalio. Nakon što je buknuo požar, napadač je pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Vatrogasci i policija odmah su po pozivu izaši na lice mesta. Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju i ugase požar, sprečivši da se vatra proširi na okolne objekte.

"Telegraf" piše da se zapaljeni lokal nalazi se u vlasništvu ruskog državljanina, a motiv za ovaj napad su, kako tvrde u tekstu, neraščišćeni novčani računi.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom D. K. određeno je zadržavanje do 48 sati.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca, dok policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta.

BONUS VIDEO