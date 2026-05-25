Kir Džajls, ruski vojni stručnjak i saradnik u Čatam Hausu, rekao je za "The Sun" da mnoge zapadne zemlje žive u iluziji da ih geografska udaljenost štiti.

"Ako pogledate mapu Evrope, čini se da je Britanija na samom rubu kontinenta. Ali svet nije ravan. Kada pogledate globus, vidite koliko je Britanija izložena. Rusija može da izađe u Norveško more i Severni Atlantik i da pokrene udare dugog dometa" upozorio je Džajls. Dodao je da je Britanija, za razliku od Nemačke, koja polako budi svoju odbrambenu industriju, i dalje odbila da ozbiljno poveća ulaganja u odbranu.

Stručnjaci iz baltičkih zemalja pozivaju Britaniju da uči od njih. Olevs Nikers iz Baltičke fondacije za bezbednost smatra da bi Velika Britanija trebalo ozbiljno da razmotri uvođenje vojne obaveze.

"U baltičkim državama, vojna služba je obavezna za mlade muškarce uzrasta od 18 do 27 godina. Britanija ne vidi Rusiju kao neposrednu pretnju, što dovodi do nedostatka društvene otpornosti", rekao je Nikers.

Tomas Jermalavičijus iz Međunarodnog centra za odbranu i bezbednost ističe da u baltičkim zemljama odbrana nije "luksuz za vladu", već nešto što se tiče svakog građanina, od sajber pretnji do dezinformacija. Britanija je posebno ranjiva na ruske operacije u Severnom Atlantiku. Prošlog meseca, britanski ministar odbrane Džon Hili otkrio je da su tri ruske podmornice izvele tajnu operaciju na podmorskim kablovima i gasovodima. Rusija redovno koristi špijunske podmornice za praćenje kritične infrastrukture.

Stručnjaci upozoravaju da britanska vojska trenutno nije sposobna da vodi dugotrajan rat. Naime, nedostaju joj vojnici, oprema i rezervni delovi. Prema rečima Hamiša Mandela iz RUSI-ja, Britanija nema plan za sukob duži od nekoliko nedelja. Upozorenja dolaze u trenutku kada su baltičke države potresli incidenti u kojima su zalutali ukrajinski dronovi ušli u njihov vazdušni prostor. U Letoniji je pala vlada, a Litvanija i Estonija su podigle avione NATO-a.

Stručnjaci se plaše da Rusija proučava incidente kako bi primenila slične metode na Zapad, koristeći dronove, dezinformacije i sabotažu kako bi izazvala političku nestabilnost, izveštava The Sun.