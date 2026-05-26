Nakon što je 22. maja u Potsdamu pronađeno telo Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, isplivali su novi detalji istrage koji ukazuju da je moguće da je reč o unapred planiranom mafijaškom ubistvu.

Ismet K. je krajem aprila otet u Berlinu, a njegovo telo sada je nađeno u šumskom području u blizini Potsdama, ali policija još uvek istražuje zločin i traži počinioce.

- Istražitelji veruju da su zločin možda izvršile profesionalne ubice iz inostranstva, koje su nakon likvidacije napustile Nemačku kako bi izbegle krivično gonjenje. Upravo zbog načina na koji je ubistvo izvedeno, policija istražuje mogućnost mafijaškog obračuna - rekao je izvor blizak slučaju za nemačke medije.

Policija je rekonstruisala poslednje sate života građevinskog preduzetnika i došla do tragova koji ukazuju na profesionalno organizovan zločin.

Telo je pronađeno uz pomoć analize podataka s mobilnih telefona i psa tragača, zakopano gotovo metar duboko u šumskom području između Berlina i Brandenburga, kod Potsdama.

- Finansijski motiv zasad nije u prvom planu, jer je kod Ismeta pronađena veća količina novca, a ubice su uz telo ostavile i njegov mobilni telefon, što istražitelji tumače kao mogući znak da su želeli da telo bude pronađeno - objašnjava izvor.

Prema rezultatima obdukcije, Ismet K. usmrćen je brutalnim udarcima u glavu i vrat, a telo je nedeljama bilo zakopano u šumi.

I dalje nije poznato šta se tačno dogodilo 23. aprila, kada je poslednji put viđen u berlinskom naselju Vajdmanšlust. Nepoznate osobe su ga tog jutra silom ubacile u beli kombi i odvezle u nepoznatom pravcu.

Tog dana imao je brojne poslovne obaveze, a još nije utvrđeno ko ga je oteo niti zbog čega. Policija je odmah nakon nestanka zatražila pomoć javnosti, ali bez značajnijih informacija.

Tada su sve okolnosti ukazivale na to da se nije radilo o klasičnoj otmici, jer porodica nije dobila nikakav zahtev za otkupninu niti su se otmičari javljali nakon njegovog nestanka.

Portparol berlinskog tužilaštva, državni tužilac Mihael Pecold potvrdio je te informacije u danima nakon otmice.

- Do sada nije bilo nikakvog kontakta otmičara s porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja - rekao je on tada.

On je tada otkrio mogući motiv otmice.

- Istražni podaci ukazuju na to da finansijski motiv nije isključen - istakao je tužilac Pecold.

Motiv ubistva zasad ostaje nepoznat. Ismet K. bavio se građevinskim poslovima, a istražitelji proveravaju da li je imao dugove ili kontakte s kriminalnim krugovima. Berlinsko tužilaštvo najavilo je da će se o slučaju detaljnije oglasiti.