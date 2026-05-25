On je sredinom aprila izašao iz nemačkog zatvora, da bi ubrzo nakon što se našao na slobodi, počinio najteže krivično delo.

Nenad A. je bio u zatvoru do 14. aprila ove godine, a potom mu je izrečena mera deportacije iz Nemačke. On je 21. aprila dobrovoljno otišao u Niš odakle je rodom, verovatno kako bi izbegao deportaciju, ali se ubrzo ilegalno vratio u Nemačku, pišu nemački mediji.

Navodno, nakon što se ilegalno vratio u Nemačku, Nenad je sa još dvojicom saučesnika isplanirao do detalja ubistvo i pljačku jednog starca.

Telo tog penzionera (93) pronašli su njegova ćerka i sin 3. maja u porodičnoj kući. Starac je, kako navode nemački mediji, pronađen na podu spavaće sobe vezan i sa vidljivim tragovima mučenja.

Kuća je, prema navodima istražitelja, bila potpuno ispreturana. Ormari i fioke bili su otvoreni, stvari razbacane po podu, a iz doma su nestali skupoceni električni bicikl, mobilni telefon, kartica i venčani prsten ubijenog penzionera.

Za Nenadovim saučesnicima se još uvek traga.