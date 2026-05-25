Biznismen Ismet K. (51) iz Bosne i Hercegovine, koji je krajem aprila otet u Berlinu, ubijen je, a njegovo telo nađeno je u petak u šumskom području u blizini Potsdama.

To znači da su sumnje istražitelja Odeljenja za ubistva i berlinskog javnog tužilaštva potvrđene.

Berlinska policija za sada nije želela da komentariše slučaj.

Ismet K. je 23. aprila 2026. godine otet u berlinskom naselju Vajdmanslust, koje pripada opštini Rajnikendorf. Nepoznate osobe su ga tog jutra silom ubacile u beli kombi i odvezle u nepoznatom pravcu.

Od tada su policija i tužilaštvo vodili istragu zbog sumnje na zločin.

Prema informacijama koje su objavili nemački mediji, upravo je analiza podataka s mobilnog telefona nestalog muškarca dovela istražitelje do mesta gde je telo pronađeno, ali tek mesec dana od otmice.

Navodno je bilo zakopano u šumskom području nadomak glavnog grada savezne pokrajine Brandenburg, i to na dubini većoj od jednog metra.

Istražitelji veruju da je biznismen preminuo usled teških povreda glave i vrata. Sve okolnosti ukazuju na to da se nije radilo o klasičnoj otmici, jer porodica nije dobila nikakav zahtev za otkupninu niti su se otmičari javljali nakon njegovog nestanka.

Portparol berlinskog tužilaštva, državni tužilac Mihael Pecold, potvrdio je te informacije u danima nakon otmice.

- Do sada nije bilo nikakvog kontakta otmičara sa porodicom otetog niti sa osobama iz njegovog okruženja – rekao je on tada.

On je tada otkrio mogući motiv otmice.

- Istražni podaci ukazuju da finansijski motiv nije isključen - istakao je tužilac Pecold.

Za počiniocima se i dalje traga, a iz berlinskog javnog tužilaštva najavljeno je da će više detalja o ovom slučaju biti saopšteno u utorak.