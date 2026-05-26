Muškarac iz američke savezne države Misuri osuđen je na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog brutalnog ubistva svoje majke koje se dogodilo 2018. godine.

Trevor Džon Hjuber proglašen je krivim za ubistvo nakon suđenja održanog pred sudijom u okrugu Danklin, pokazuju elektronski sudski zapisi, prenosi magazin People.

Prema navodima medija, pozivajući se na izjavu o osnovanoj sumnji, Hjuber je u decembru 2018. godine pozvao hitnu službu 911, a operateri su navodno primetili da deluje dezorijentisano i zbunjeno, prenosi KAIT.

Po dolasku policije na lice mesta, Hjuber je, prema izveštajima, otvorio vrata kuće bez odeće, dok su policajci unutar objekta pronašli telo njegove majke Šarlot Vilson (63), kojoj je bila odrubljena glava.

Nakon toga usledilo je njegovo hapšenje. Tokom razgovora sa istražiteljima navodno je priznao da je koristio metamfetamin, a prema informacijama koje prenosi KAIT, rekao je i da je zabrinut da je možda ubio svoju majku.

Mediji navode i da je tokom ispitivanja na papiru napisao rečenicu: „Ubio sam svoju majku“, nakon čega je papir pocepao i progutao.

Povodom završetka postupka oglasio se i tužilac okruga Danklin Nikolas Džejn.

„Želim da zahvalim Kancelariji šerifa okruga Danklin i Patrolnoj službi autoputeva države Misuri na njihovom profesionalnom i predanom radu u istrazi i rasvetljavanju ovog ubistva, kao i svih drugih slučajeva kojima se bave“, rekao je Džejn, prenosi KAIT.

