Pevač Baja Mali Knindža bio je veoma blizak sa tragično nastradalom pevačicom Ksenija Pajčin.

Nakon što je saznao za njenu smrt, za koju mu je bila sestra od strica, napisao joj je pesmu pod nazivom "Spavaj, kraljice".

-Ksenija je bila fatalna. Posle nje se takva energija nije rodila na našoj estradi. U Beogradu sam bio kad se to dogodilo, jako me je to pogodilo - ispričao je Baja o njoj.

Svirepo je usmrtio partner, pa sebi oduzeo život

Podsetimo, Ksenija Pajčin je ubijena 16. marta 2010. godine, kada ju je u njenom stanu usmrtio tadašnji emotivni partner, maneken Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Rođena je 3. decembra 1977. godine u Beogradu. Karijeru je započela kao plesačica u diskotekama, a potom je postala i pevačica kao član grupe "Dak", gde je snimila pesmu "Dačo, volim te", koja je postala hit devedesetih godina.

Kasnije se u potpunosti posvetila solo karijeri, tokom koje je objavila četiri albuma i sedam singlova.

Publika je pamti po energičnim pesmama poput "Divan dan" i "Sviđa mi se on", kao i duetima, "Hajde sestro" sa Indirom Radić i "Požuri" sa MS Stojanom.

Nastupala je i kao članica plesne grupe uz Draganu Mirković, koja se kasnije javno prisetila da je Kseniju upoznala kao veoma mladu i opisala je kao najlepšu osobu koju je ikada srela.

"Jako patim"

Inače, ona tada nije krila ni svoju emotivnu prirodu:

- Jako patim, užasno sam emotivan lik, sve me rastuži. Užasno sam emotivna, to lupanje srca.