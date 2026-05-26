Između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, održan je hitan telefonski razgovor u kojem su razmenjene ozbiljne poruke povodom daljeeskalacije sukoba u Ukrajini.

Najava žestokih udara na vojne objekte u Ukrajini

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov zvanično je obavestio američkog državnog sekretara Marka Rubija o planovima Ruske Federacije da pokrene sistematske i masovne udare na ukrajinske vojne objekte.

Lavrov je naglasio da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da osiguraju hitnu evakuaciju svog diplomatskog osoblja iz Kijeva.

Ovo upozorenje sugeriše da bi predstojeći udari na komandne i vojne centre u ukrajinskoj prestonici mogli biti znatno većeg intenziteta nego do sada.

Prema rečima Lavrova, ovi koraci predstavljaju direktan odgovor Moskve na neprestane napade "kijevskog režima" na ruske civile i civilnu infrastrukturu unutar teritorije Rusije.

Propast Sporazuma iz Enkoridža zbog pritiska Evrope

Ruski ministar je takođe izrazio duboko žaljenje zbog trenutnog smera u odnosima između Moskve i Vašingtona.

Lavrov je istakao da "drski napori evropskih elita i kijevskog režima" direktno podrivaju i uništavaju Sporazume iz Enkoridža, koji su ranije postignuti između Rusije i SAD u cilju smirivanja globalnih tenzija i uspostavljanja diplomatskih crvenih linija.