Marko J. (18) i Bogdan M. (18), osamnaestogodišnji najbolji prijatelji iz Banje Koviljače, poginuli su na licu mesta u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče nešto pre šest sati ujutru na samom ulazu u to mesto, kod takozvane Mazalove stanice. Do stravičnog udesa je došlo kada je automobil marke „golf“, kojim je upravljao tinejdžer sa probnom vozačkom dozvolom, usled neprilagođene brzine izleteo iz oštre krivine iz pravca Loznice i silovito se zakucao u stablo pored puta.

Vesti o pogibiji dvojice osamnaestogodišnjaka munjevito su se proširile Banjom Koviljačom i Loznicom, a porodice, prijatelji i školski drugovi ostali su nemi od bola. Oni koji su poznavali Marka i Bogdana ističu da su bili divni, vaspitani mladići i najbolji drugovi koji se nikada nisu razdvajali, pa su na kraju, surovom sudbinom, zajedno otišli i u smrt.

Društvene mreže preplavljene su potresnim porukama i crnim fotografijama. Među brojnim bolnim komentarima ispod emotivne slike dvojice drugara posebno se izdvojila poruka njihove prosvetne radnice:

„Marko, ljubi te razredna, počivaj u miru. Bog neka im podari večni mir, porodicama iskreno saučešće, ugasila se dva mlada života.“

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