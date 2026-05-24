To je saopšteno iz crnogorske Uprave policije.

On se potražuje po naredbi Osnovnog suda u Prizrenu, koja je izdata 13. 1. 2026. godine, radi izdržavanja izrečene kazne zatvora u trajanju od pet godina, odnosno preostalog dela zatvorske kazne u trajanju od četiri godine, tri meseca i 13 dana.

- Navedena zatvorska kazna izrečena je H. B. presudom Osnovnog suda u Prizrenu, dana 1. 11. 2023. godine, zbog krivičnog dela silovanje, izvršenog na teritoriji tzv. Kosova. Sledi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i tzv. Kosova radi ekstradicije ovog lica toj samozvanoj državi - navodi se u saopštenju.