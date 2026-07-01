Nakon prave drame koja je uznemirila srpske turiste u Grčkoj, stigle su dobre vesti – dečak Ognjen, koji se izgubio na plaži u Paraliji, pronađen je i ponovo je sa svojim roditeljima.

Vest o nestanku mališana brzo se proširila među našim turistima, nakon što je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljen hitan apel žene koja je pronašla dečaka i poručila da je bezbedan.

U objavi je navela da se Ognjen izgubio na plaži i pozvala roditelje da joj se jave, ističući da ne želi da objavljuje fotografiju deteta kako bi zaštitila njegovu privatnost.

Ubrzo nakon toga usledile su najlepše vesti – dečak je pronašao roditelje, a porodica je ponovo na okupu.

Objava o srećnom završetku obradovala je brojne članove grupe, koji su prethodno delili apel i pomagali da informacija što pre stigne do Ognjenovih roditelja.

Još jedan podsetnik roditeljima

Ova situacija još jednom je pokazala koliko se brzo dete može izgubiti na prepunoj plaži, ali i koliko solidarnost naših ljudi na letovanju može biti važna u ovakvim trenucima.

Turistički vodiči i spasioci savetuju roditeljima da deci stave vodootporne narukvice sa brojem telefona, da ih nauče kome da se obrate ukoliko se izgube i da u slučaju nestanka odmah obaveste spasioce i zaposlene u obližnjim plažnim barovima, kako bi potraga bila organizovana u najkraćem mogućem roku.