Porodično letovanje u Grčkoj u jednom trenutku pretvorilo se u pravu dramu kada se mali Ognjen izgubio na plaži u Paraliji. Vest da dečak traži roditelje brzo se proširila među srpskim turistima, koji su odmah počeli da dele apel kako bi porodica što pre ponovo bila na okupu.
U Fejsbuk grupi "Live from Greece", koju prate brojni naši građani koji letuju u Grčkoj, objavljena je hitna poruka jedne članice.
– Dečak Ognjen je izgubio roditelje u Paraliji. Ako roditelji čitaju ovu grupu, neka me pozovu i ne brinu, dečak je dobro. Ne bih da objavljujem njegovu fotografiju – napisala je ona, ostavljajući broj telefona kako bi roditelji mogli što pre da stupe u kontakt.
Iako nije želela da objavi fotografiju dečaka kako bi zaštitila njegovu privatnost, istakla je ono najvažnije – da je mališan bezbedan i da je na sigurnom.
Do trenutka objavljivanja ove vesti nije bilo potvrde da su roditelji pronašli dečaka i da je porodica ponovo zajedno.
Situacije koje se dešavaju svakog leta
Turistički vodiči, spasioci i iskusni putnici upozoravaju da ovakve situacije nisu retkost u popularnim letovalištima poput Paralije, Nei Porija ili Sartija.
Tokom letnje sezone plaže su prepune turista, a redovi gotovo identičnih suncobrana i ležaljki mogu lako da zbune decu. Dovoljno je da dete potrči za loptom ili talasima i za svega nekoliko trenutaka izgubi iz vida mesto gde su mu roditelji.
Sa druge strane, dovoljan je i kratak trenutak nepažnje – pogled u telefon, traženje kreme za sunčanje ili okretanje ka moru – da dete nestane iz vidokruga.
Srećom, upravo u ovakvim situacijama često dolazi do izražaja solidarnost naših ljudi na letovanju. Kada neko primeti izgubljeno dete, o tome odmah obaveštava spasioce i zaposlene u plažnim barovima, koji preko razglasa pozivaju roditelje, dok se informacije istovremeno šire i društvenim mrežama.
Kako sprečiti da se dete izgubi na plaži?
Kako bi izbegli ovakve situacije, turistički vodiči i spasioci savetuju nekoliko jednostavnih mera:
- Vodootporna narukvica sa brojem telefona roditelja i međunarodnim pozivnim brojem može znatno pomoći u slučaju da se dete izgubi.
- Ako nemate narukvicu, broj telefona možete vodootpornim markerom napisati na unutrašnjoj etiketi kupaćeg kostima ili šorca.
- Pre odlaska na plažu objasnite detetu da, ukoliko izgubi roditelje, ne luta, već da se obrati spasiocu ili zaposlenima u najbližem plažnom baru.
- Ako primetite da deteta nema, odmah obavestite spasioce i zaposlene u obližnjim kafićima, jer oni putem razglasa i radio-veze mogu veoma brzo da organizuju potragu i pomognu da se dete što pre pronađe.
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