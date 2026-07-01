Porodično letovanje u Grčkoj u jednom trenutku pretvorilo se u pravu dramu kada se mali Ognjen izgubio na plaži u Paraliji. Vest da dečak traži roditelje brzo se proširila među srpskim turistima, koji su odmah počeli da dele apel kako bi porodica što pre ponovo bila na okupu.

U Fejsbuk grupi "Live from Greece", koju prate brojni naši građani koji letuju u Grčkoj, objavljena je hitna poruka jedne članice.

– Dečak Ognjen je izgubio roditelje u Paraliji. Ako roditelji čitaju ovu grupu, neka me pozovu i ne brinu, dečak je dobro. Ne bih da objavljujem njegovu fotografiju – napisala je ona, ostavljajući broj telefona kako bi roditelji mogli što pre da stupe u kontakt.

Iako nije želela da objavi fotografiju dečaka kako bi zaštitila njegovu privatnost, istakla je ono najvažnije – da je mališan bezbedan i da je na sigurnom.

Do trenutka objavljivanja ove vesti nije bilo potvrde da su roditelji pronašli dečaka i da je porodica ponovo zajedno.

Situacije koje se dešavaju svakog leta

Turistički vodiči, spasioci i iskusni putnici upozoravaju da ovakve situacije nisu retkost u popularnim letovalištima poput Paralije, Nei Porija ili Sartija.

Tokom letnje sezone plaže su prepune turista, a redovi gotovo identičnih suncobrana i ležaljki mogu lako da zbune decu. Dovoljno je da dete potrči za loptom ili talasima i za svega nekoliko trenutaka izgubi iz vida mesto gde su mu roditelji.

Sa druge strane, dovoljan je i kratak trenutak nepažnje – pogled u telefon, traženje kreme za sunčanje ili okretanje ka moru – da dete nestane iz vidokruga.

Srećom, upravo u ovakvim situacijama često dolazi do izražaja solidarnost naših ljudi na letovanju. Kada neko primeti izgubljeno dete, o tome odmah obaveštava spasioce i zaposlene u plažnim barovima, koji preko razglasa pozivaju roditelje, dok se informacije istovremeno šire i društvenim mrežama.

Kako sprečiti da se dete izgubi na plaži?

Kako bi izbegli ovakve situacije, turistički vodiči i spasioci savetuju nekoliko jednostavnih mera: