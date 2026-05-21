Uplate osumnjičenog javnog izvršitelja Vladana B. na igre na sreću vrtoglavo su rasle iz godine u godinu – prema dokumentima tužilaštva, 2017. godine kockao se sa oko tri hiljade evra, dok je taj iznos 2023. godine premašio 700.000 evra.

U spisima Višeg suda u Bijelom Polju, koji se odnose na određivanje pritvora Vladanu B. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, detaljno su navedeni iznosi koje je uplaćivao i podizao tokom sedmogodišnjeg perioda.

Kada se sve sabere, Vladan B. je navodno u minusu oko 800.000 evra.

Iz Uprave policije ranije su saopštili da je novac namenjen za isplatu poverilaca, umesto da bude prosleđen zakonitim primaocima, prebacivao na svoj privatni račun, kao i na račune trećih лица povezanih sa priređivačima igara na sreću, čime je, kako se sumnja, zloupotrebio službeni položaj.

– Osumnjičeni je novac poverilaca i građana Crne Gore tretirao kao sopstveni ulog za klađenje. Umesto da sprovede pravosnažne odluke i novac prebaci oštećenim stranama, sebi je pribavio protivpravnu imovinsku korist i pričinio materijalnu štetu budžetu i građanima Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.052.527 evra – navodi se u saopštenju policije.

Iz Uprave policije dodaju da nastavljaju „odlučnu i neselektivnu borbu protiv svih oblika kriminala“.

Prema dokumentaciji jednog od priređivača igara na sreću, dostavljenoj policiji, Vladan B. je 2017. godine uplatio ukupno 3.115 evra, godinu kasnije 17.665, dok je 2019. godine taj iznos skočio na 79.669,04 evra.

Tokom 2020. godine uplatio je 204.795,71 evro, a već naredne godine čak 680.098 evra.

Prema istim podacima, tokom 2022. godine uplatio je 754.120,82 evra, dok je 2023. godine uplatio još 716.699 evra.

– Ukupan iznos uplata iznosi 2.456.163 evra – navodi Viši sud u Bijelom Polju.

Sudsko veće je zatim navelo i podatke o isplatama u istom periodu. Tokom 2017. godine isplaćeno mu je 2.626 evra, naredne godine svega 281,80 evra, dok je 2019. godine dobio 26.664,63 evra.

U 2020. godini isplaćeno mu je 94.912,36 evra, godinu dana kasnije 388.882,37 evra, tokom 2022. godine 373.892,46 evra, a 2023. godine 279.676,44 evra.

