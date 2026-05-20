Ministarstvo nauke, prosvete i mladih Hrvatske donelo je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su tokom 2026. godine završili srednju školu, a cilj ove mere je podsticanje daljeg školovanja i lakše socijalne integracije mladih nakon završetka obrazovanja.

Kako prenosi portal Podravski.hr, pravo na finansijsku pomoć imaće redovni učenici koji su uspešno završili srednjoškolske programe, a iznosi pomoći zavisiće od trajanja školovanja.

Prema odluci Ministarstva, učenici koji su završili dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske programe dobiće jednokratnu pomoć od 200 evra.

Sa druge strane, učenici koji su završili četvorogodišnje ili petogodišnje srednjoškolske programe ostvariće pravo na 400 evra jednokratne podrške.

Ova mera deo je šire strategije hrvatskih institucija za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine kroz obrazovanje i veću uključenost mladih u društvo.

Evo kako će se podnositi zahtevi

Prema pravilima Ministarstva, zahteve za isplatu neće podnositi sami učenici, već škole koje su pohađali.

Uz zahtev će morati da se dostavi nekoliko dokumenata:

dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini,

kopija završnog svedočanstva,

kopija bankovnog računa učenika.

Novac će potom biti direktno isplaćen na račun učenika.

Za sprovođenje ove mere Hrvatska je u budžetu za 2026. godinu obezbedila ukupno 40.000 evra, a sredstva su planirana kroz programe razvoja obrazovnog sistema i aktivnosti vezane za srednjoškolske stipendije za učenike Rome.

Šta država želi da postigne ovom merom

Odluka je doneta u okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma za period od 2021. do 2027. godine, kao i Operativnih programa nacionalnih manjina za period 2024–2028.

Cilj je da se mladim Romima omogući lakši nastavak školovanja, veća motivacija za završavanje srednje škole i bolja socijalna integracija.

Stručnjaci ističu da je obrazovanje jedan od ključnih faktora za smanjenje socijalnih razlika i veću uključenost mladih Roma na tržište rada.

Upravo zato ovakve finansijske mere poslednjih godina postaju sve češći deo državnih programa širom regiona i Evrope.