M.P. (54) je jutros ubio taštu i teško ranio suprugu a zatim, prema nezvaničnim informacijama, izvršio samoubistvo vatrenim oružjem.

Specijalci MUP-a SBK su prethodno okružili kuću u kojoj se M.P. zabarikadirao, pa je u njoj izvršio samoubistvo.

Njegova supruga je teško ranjena i povrede su opasne po život jer je upucana u glavu.

"Dana 18.05.2026. godine, u 07.55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, opština Kiseljak. Na lice mesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođenog 1972. godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice (ženskog pola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povređeno”, rečeno je jutros iz MUP-a SBK.