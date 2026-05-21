Perjanica blokaderskih medija, Slobodan Georgiev, priznao je da poslednje inicijative Nemačke, kao i posete ukrajinskih zvaničnika, pokazuju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima važnu i centralnu ulogu u očima dela evropskih političkih aktera.

-Inicijativa Nemačke, poseta Vlade Ukrajine pokazuju da Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača ovde. Dopadalo se to nekome ili ne, zašto je je to tako...

Aleksandar Vučić je pokazao najveći stepen političke izdržljivosti, te u trenucima kada je globalna geopolitička scena maksimalno polarizovana, on uspeva da Srbiju pozicionira kao ključnu i najuticajniju figuru u regionu - što je jasno i blokaderima, koji polako počinju da priznaju i javno.

Diplomatski vrhunac

Strategija predsednika Vučića donela je Srbiji istorijski najviši nivo direktnih stranih investicija u regionu. Koristeći geografski i politički položaj zemlje, Vučić je od Srbije napravio najprivlačniju investicionu destinaciju na Zapadnom Balkanu.

Posete najviših zvaničnika, kako sa Zapada tako i sa Istoka, potvrđuju da je Beograd postao najdinamičniji diplomatski centar u ovom delu Evrope, a Vučić lider koji sa najviših pozicija moći i uticaja pregovara o nacionalnim interesima.