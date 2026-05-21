Šezdesetčetvorogodišnja žena iz Krapinsko-zagorske županije ostala je bez 300.000 evra nakon što je mesecima komunicirala sa nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu putem onlajn investicione platforme, saopštila je policija u četvrtak.

Prema izveštaju, žena je više puta uplaćivala novac prema uputstvima osoba sa kojima je komunicirala, a deo sredstava joj je isplaćivan periodično, kako bi stekla utisak o ostvarivanju prihoda i sigurnosti investicije. Kada je zatražila novu isplatu sredstava, ona nije odobrena, što je navelo ženu da posumnja na prevaru.

Materijalna šteta se procenjuje na oko 300.000 evra, a policija sprovodi krivičnu istragu kako bi utvrdila okolnosti i pronašla prevarante.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni zbog čestih i neočekivanih poziva koji obećavaju brzu i veliku dobit, uz tvrdnje da je investicija bezbedna ili vremenski ograničena. Dodatni znaci upozorenja uključuju tvrdnje da je investiciona ponuda dostupna samo određenoj osobi i zahteve da se o njoj ne govori drugima.

