Prijava navodne otmice devojke na području Lukavca pokrenula je opsežnu policijsku akciju, tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal "Avaza".

- Dana 18.05.2026. godine u večernjim satima prijavljena je od strane ženske osobe navodna otmica ženske osobe i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca, u vezi s tim su postupili policijski službenici OKP PU OKP PS Lukavac i po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca gde su zatečena jedna ženska osoba, dve muške osobe i prilikom pretresanja navedenog objekta, pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje – rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Dodala je da ti predmeti, supstanca za koju postoji sumnja da se radi o opojnoj drogi i oružje su oduzeti.

- Jednom licu koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivično delo „neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ je oduzeta sloboda i to lice je predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kad se tiče navoda da se radi o otmici, ti navodi prijave nisu potvrđeni. Dakle, u vezi prijave navedenog događaja podnesen je izveštaj nadležnom Tužilaštvu za krivično delo „Neovlašćena proizvodnja i zloupotreba opojnih droga protiv jednog lica iz Lukavca, a to lice je predato nadležnom Tužilaštvu 19.05.2026. – potvrdila je Sprečić.

BONUS VIDEO