Policija u Podgorici uhapsila je A.B. (44) zbog sumnje da je silovao i proganjao punoletnu žensku osobu.

„Sumnja se da je A.B, u produženom vremenskom periodu, ostvarivao seksualne odnose sa oštećenom protivno njenoj volji, koristeći osećaj straha koji je kod nje izazivao, te da je u periodima kada je oštećena pokušavala da prekine kontakt sa njim uporno nastavljao da je progoni, stvarajući kod oštećene osećaj ugroženosti“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata u policijskim prostorijama, do privođenja sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, saopštila je policija.

