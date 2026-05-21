Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana na Zvezdari u kome je boravio osumnjičeni L. M. (38) policija je pronašla 11 kesica sa heroinom težine oko 80 grama, sedam kesica amfetamina težine oko 65 grama, manju količinu kokaina, metandieonona, vagicu za precizno merenje i novac.

U nastavku akcije, na Voždovcu, uhapšeni su B. S. (50) i E. S. (17). Prilikom pretresa stana koji su koristili, pronađena je kesa sa više od 170 grama heroina, vagica za precizno merenje i novac .

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sprovedeni su u nadležno tužilaštvo.