Nova rasprava eksplodirala je na društvenoj mreži X, gde su se danima nizali komentari potpuno suprotnih mišljenja.

Tanga kupaći kostimi izazvali burnu raspravu

Dok jedni smatraju da svako ima pravo da nosi ono u čemu se oseća lepo i samouvereno, drugi tvrde da su ovakvi kupaći kostimi previše provokativni, posebno na mestima gde borave porodice sa decom.

Za neke je to pitanje:

lične slobode

samopouzdanja

mode i trendova

Dok drugi tvrde da je „granica odavno pređena“.

"Ovo je sramota" - komentari ne prestaju

Komentari na mrežama veoma brzo postali su brutalni.

„Ovo je sramota, ne mogu dete da odvedem na bazen a da ne gledam polugole ljude oko sebe“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su tvrdili da ovakvi kupaći kostimi „nisu za javna mesta“, dok su pojedini postavljali pitanje gde je danas granica pristojnosti.

Druga strana: "Žena nije dužna da se oblači po tuđem ukusu"

Sa druge strane, veliki broj ljudi stao je u odbranu žena koje nose tanga kupaće kostime.

Mnogi smatraju da problem nije u garderobi, već u potrebi društva da stalno komentariše i osuđuje žensko telo.

„Ako ti se ne sviđa, okreni glavu“, glasio je jedan od komentara koji je dobio veliku podršku.

Pojedini podsećaju da su se nekada i obični dvodelni kupaći kostimi smatrali skandaloznim, dok su danas potpuno normalni.

Da li je problem u kupaćem kostimu ili u načinu na koji gledamo žene?

Rasprava je brzo prerasla pitanje mode i otvorila mnogo širu temu o tome gde prestaje pravo na lični izbor, a gde počinje društvena osuda.

Mnogi ističu da:

kupaći kostim ne govori ništa o karakteru osobe

niko ne bi trebalo da bude vređan zbog izgleda

problem postaje ozbiljan kada se žene javno ponižavaju i targetiraju

Mnogo gore stvari prolaze bez osude

Pojedini korisnici ukazali su da društvo često više pažnje posvećuje kupaćim kostimima nego stvarnim problemima poput:

dobacivanja ženama

fotografisanja bez dozvole

vređanja izgleda

ismevanja tela i godina

Upravo zbog toga mnogi smatraju da rasprava o tanga kupaćim kostimima otkriva mnogo više o društvu nego o samoj modi.

Pristojnost ne počinje i ne završava se garderobom

Iako su mišljenja potpuno podeljena, većina se slaže u jednom — niko ne bi smeo da bude ponižavan ili vređan zbog načina oblačenja.

Rasprava o tanga kupaćim kostimima još jednom je pokazala koliko je društvo i dalje podeljeno između tradicionalnih stavova i modernog shvatanja lične slobode.