Pred Višim sudom u Užicu glavni pretres optuženim Vesni Krička, direktorci hotela na Zlatiboru u kome se utopio šestogodišnji dečak V.I. iz Beograda, Nikoli Smiljaniću (49), menadžeru tog hotela i Goranu Avramoviću (67), odogovornom licu preduzeća koje vršilo održavanje bazena, odložen je za jun. Suđenje je odloženo jer branilac optužene zbog zdravstvenih problema nije mogao da prisustvuje.

Oni su optuženi da su odgovorni za utapanje šestogodišnjeg dečaka V.I. iz Beograda. Tragičan događaj se dogodio u hotelu Konak na Zlatibor, 1. oktobra 2024. godine, oko 21 čas, u dečijem bazenu čija je dubina 24 cm. Dete je bilo samo u bazenu i u jednom momentu za dno bazena „prikovala“ ga je vakum pumpa. U pratnji dečaka je bila njegova baka J.I., koja je tada bila na drugom kraju bazena. Povike žene su čuli prisutni u bazenu za odrasle, koji su odmah pritrčali i pokušali da izvade dete i jedva ga odvojili od dna bazena. Odmah je došla i hitna pomoć, ali, na žalost, mogli su samo da konstatuju smrt deteta.

U to vreme na bazenu nisu bili spasilaca, a obdukcija je potvrdila da je smrt dečaka nastupila usled utapanja.

