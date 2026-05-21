Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Filipa V. vezano za eksploziju u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu 1. oktobra prošle godine, kada je poginuo Makedonac Martin Sipkovski (21). Filip V. se tereti da je nabavio i doneo Sipkovskom eksploziv, koji je ovaj slučajno aktivirao i stradao.

Tužilaštvo je Filipa V. optužilo za dva krvična dela - da je pripadnik grupe napravljene radi vršenja krivičnih dela, za šta je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine i za nedozvoljeno nošenje i promet eksplozivnih materija, za šta je predviđena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Optužnica je u Višem sudu u Beogradu i čeka odluku o potvrđivanju, a okrivljeni je u pritvoru zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo.

Kako se sumnja Filip V. je 30. septembra oko 15.15 časova nevlašćeno nabavio, a zatim nosio eksploziv "pentrit", koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao, kako se veruje, Martinu Sipkovskom. On je to uneo u zgradu čiji je ulaz u Dečanskoj ulici, a prozori stana u Kosovskoj. Sutradan oko 21.45 časova, njegovim nespretnim rukovanjem aktivirala se eksplozivna naprava, izazvala snažnu eksploziju i mladi Makedonac je preminulo na licu mesta. Istovremeno je pričinjena velika materijalna šteta.

Filip V. je u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i nije želeo da odgovara na pitanja.