Sinoć je beogradskoj policiji prijavljeno da je zapaljen jedan lokal u centru Beograda. A kako se nezvanično saznaje radi se o lokal čiji je vlasnik ruski državljanin.

Prema nezvaničnim informacijama policiji je sinoć prijavljeno da je izbio požar u jednom lokalu u Čumićevom sokačetu.

Kako "Blic" nezvanično saznajemo vlasnik lokala je ruski državljani, a poznato je da se u restoranu okupljaju državljani Rusije.

Podsetimo, u medijima se pojavila informacija da je sinoć bačen Molotovljev koktel na lokal Vuka Bajruševića u kojem je on ranjen pre nekoliko meseci.

