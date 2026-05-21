Podsećamo na stravičan zločin koji je potresao okolinu Banjaluke još 2018. godine, kada je u mestu Rekavice brutalno ubijen Rade Vuković. Njegovo telo pronašao je komšija 26. oktobra te godine, a slučaj je tada izazvao veliku pažnju javnosti zbog načina na koji je zločin izvršen.

Prema navodima optužnice banjalučkog tužilaštva, za ubistvo je optužen Nenad Vuković, koji je kobnog jutra krenuo da izvede konja na ispašu, noseći sa sobom metalnu lopatu i manju sekiru. Na putu je sreo Radeta Vukovića, sa kojim je mesecima ranije imao sukob zbog šume, nakon čega je između njih ponovo izbila svađa.

Istražioci navode da je Nenad tokom sukoba lopatom više puta udario Radeta u glavu. Prvi udarac bio je toliko snažan da je starac pao na asfalt lokalnog puta, a napad se tu nije završio. Dok je žrtva ležala na zemlji, zadato mu je još nekoliko udaraca u predelu glave, usljed čega je preminuo na licu mesta.

Težinu napada potvrđuje i činjenica da je tokom udaraca pukla drvena držalje lopate. Obdukcijom su utvrđeni višestruki prelomi lobanje i teška oštećenja moždanih centara vitalnih za život.

Prema optužnici, nakon zločina osumnjičeni je pokušao da prikrije tragove tako što je metalni deo lopate sakrio ispod poda pomoćnog objekta, dok je drvenu držalicu zatrpao đubretom na porodičnom imanju.

