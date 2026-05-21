Žitelji Novog Beograda, u blizini starog „Merkatora“, i danas pamte bizaran slučaj iz septembra 2007. godine, kada je izvesna Lj. H. u kolicima za pijacu prenosila telo svoje majke.

Sve se dogodilo u Bulevaru Mihaila Pupina, naočigled brojnih komšija koji su se te večeri nalazili ispred zgrade, na parkingu i sportskom terenu. Oko 20 časova, Lj. H. je izašla iz stana vukući kolica iz kojih se širio neprijatan miris.

– Sećam se toga kao da je juče bilo. Jedva je vukla kolica i videlo se da se muči. Čim se pojavila na stepeništu, ulicom je počeo da se širi nesnosan smrad. Dok je pokušavala da spusti kolica niz stepenice, prišla joj je komšinica da pomogne, a ubrzo i patrola policije koja je prolazila tim krajem – prisetio se jedan od stanara zgrade.

Prema njegovim rečima, niko u tom trenutku nije znao šta se nalazi u kolicima.

– Ljubazno im se zahvalila i nastavila ka parku. Međutim, zbog neprijatnog mirisa policajci su je zaustavili i zatražili da stane, ali se ona pravila da ih ne čuje. Kada su je sustigli i tražili joj ličnu kartu, tvrdila je da su joj dokumenta ukradena. U jednom trenutku kolica su se prevrnula i iz njih je ispala ljudska ruka – ispričao je stanar.

Ubrzo je utvrđeno da se u kolicima nalazilo telo njene majke, koja je, prema navodima istrage, preminula prirodnom smrću nekoliko dana ranije.

– Kasnije se saznalo da je Lj. H. nameravala da sahrani majku u obližnjem parku, jer je želela da može da je „gleda sa prozora“. Navodno je govorila i da je njena majka volela taj park – dodao je sagovornik.

Istraga je pokazala da je Lj. H. imala ozbiljne psihičke probleme, nakon čega je upućena na lečenje.

Stanari zgrade su tada tvrdili da je živela povučeno i da je godinama skupljala razne predmete i otpad, zbog čega je stan bio pretrpan smećem.