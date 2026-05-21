U univerzitetskoj zajednici u Sijetlu u SAD-u vlada velika tuga nakon smrti devetnaestogodišnje transrodne studentkinje Džaniper Blesing, dok policija i dalje pokušava da utvrdi sve okolnosti zločina.

Na kampusu Univerziteta Vašington postavljeni su memorijali u znak sećanja na Dženiper, koja je pronađena mrtva prošle nedelje u vešernici studentskog kompleksa Nordheim Court. Prema navodima policije iz Sijetla, mlada transrodna studentkinja zadobila je više od 40 ubodnih rana.

Organizacije koje se bave pravima trans osoba organizovale su skup podrške i zajedničkog odavanja počasti, gde su studenti govorili o strahu, tuzi i potrebi za solidarnošću unutar LGBTQ+ zajednice.

Džaniper se nedavno preselila iz Santa Fea u saveznoj državi Novi Meksiko kako bi studirala na Univerzitetu Vašington, uz dodatne programe iz filozofije i muzike, navodi portal kold.com

Policija je u sredu uveče uhapsila 31-godišnjeg Kristofera Lehija, osumnjičenog za ubistvo, ali motiv napada još nije poznat, niti je potvrđeno da li je zločin bio ciljan.

Porodica nastradale studentkinje saopštila je da je Džaniper bila izuzetno talentovana, inteligentna i empatična osoba koja je ostavljala snažan utisak na ljude oko sebe. Njena smrt, kako su naveli, predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za porodicu već i za širu zajednicu.

Na prvom pojavljivanju pred sudom, sudija je ocenio da postoji dovoljno dokaza za optužbu za ubistvo prvog stepena uz upotrebu smrtonosnog oružja, dok je kaucija osumnjičenom određena na 10 miliona dolara.

