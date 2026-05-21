Stručnjaci upozoravaju da bi u narednim godinama Zemlju mogao pogoditi snažan „Super El Ninjo“, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave i požare.

Temperaturni rekordi

Meteorolozi veruju da bi godine 2026. i 2027. mogle da obore sve prethodne temperaturne rekorde. Prema pisanju nemačkog Bilda, Svetska meteorološka organizacija (SMO) upozorava da bi se od sredine ove godine mogao razviti novi fenomen El Ninjo, koji bi mogao značajno uticati na temperature i obrasce padavina širom planete.

Klimatolog Danijel Svejn iz Kalifornijskog instituta za vodne resurse veruje da bi 2026. i 2027. mogle postati najtoplije godine u istoriji. Slično upozorenje dao je meteorolog i klimatski stručnjak Džef Berardeli, koji je američkoj televizijskoj stanici WFLA-TV rekao: „Mislim da ćemo svedočiti vremenskim fenomenima kakve moderna istorija još nije videla.“

Super El Ninjo predstavlja izuzetno jak oblik klimatskog fenomena El Ninjo, tokom kojeg dolazi do neobično visokog zagrevanja Tihog okeana. Takve promene tada mogu izazvati potpuni poremećaj vremenskih uslova širom sveta, od ekstremnih toplotnih talasa i dugotrajnih suša do obilnih kiša i katastrofalnih poplava. Kako piše Bild, stručnjaci upozoravaju da su posledice već vidljive u nekim delovima Evrope, gde su zemljišta izuzetno suva nakon dugih perioda bez ozbiljnih padavina.

Godina rekordnih vrućina

Poslednji El Ninjo je zabeležen tokom 2023. i 2024. godine, a prema izveštajima SMO, upravo je taj fenomen doprineo da 2024. bude najtoplija godina od kada se vode zvanična evidencija.

Klimatolog Karlo Buontempo upozorava da bi novi temperaturni rekordi mogli pasti već sledeće godine. Zabrinjavajuće prognoze dolaze od klimatologa Tida Semlera iz Irskog meteorološkog zavoda. On smatra da bi posledice novog El Ninja mogle biti još jače tokom 2027. godine jer je atmosferi potrebno određeno vreme da reaguje na promene u Pacifiku.

„Ako se El Ninjo razvije tokom druge polovine 2026. godine, postoji povećan rizik da će 2027. postati godina rekordnih vrućina“, upozorio je Semler.

Stručnjaci posebno strahuju od sve većeg rizika od katastrofalnih šumskih požara.

Teodor Kiping sa Imperijal koledža u Londonu upozorava da bi jak El Ninjo mogao povećati mogućnost ekstremnih suša i toplotnih talasa u Australiji, Kanadi, SAD i amazonskoj prašumi.

U slučaju razvoja posebno jakog Super El Ninja, stručnjaci ne isključuju mogućnost da svet uđe u period najopasnijih vremenskih ekstrema u modernoj istoriji, piše Build.