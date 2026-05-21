Časni Pojas Presvete Bogorodice je u pratnji visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped stigao u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, a voditeljka Jovana Jeremić se oglasila ovim povodom.

Na svom Instagram profilu Jovana je objavila fotografiju ispred bine postavljene za svečani doček Pojasa Presvete Majke Božje.

Nakon skoro 650 godina časni Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd, uoči Spasovdana, u portu Vaznesenjskog hrama.

- Pojas Presvete Majke Božje. Majko Božja, Velika gospojino, rad pripada meni, a tebi i Bogu slava i uspeh. Hvala ti na svim darovima u ovom životu. Hvala ti što si čula moj glas. Volim te - napisala je Jovana Jeremić, citirajući pritom i delove molitve.

Jeremićeva je u svojoj objavi naglasila i veliku posećenost ovog događaja, dodajući:

- Reka dobrih ljudi danas će teći Beogradom.

