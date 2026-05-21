Potraga za nestalim 26-godišnjim instruktorom ronjenja kod Lokruma nastavljena je i u četvrtak, ali za sada bez rezultata. Mladiću se svaki trag izgubio u utorak oko 16.30 časova tokom organizovanog zarona sa grupom stranih državljana na južnoj strani ostrva, na dubini između 15 i 20 metara.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture, akciju traganja i spasavanja u utorak je pokrenuo Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

U akciju su uključene brojne službe, a teren se pretražuje i iz vazduha bespilotnom letelicom. Načelnik stanice HGSS Dubrovnik Ivan Barač rekao je da se potraga nastavlja istim intenzitetom i da tokom dana stižu dodatni ronilački timovi iz Splita.

– Juče je jedan naš pilot bespilotne letelice pretraživao teren, a jutros se nastavlja potraga istim intenzitetom. Sprema se i naš ronilački tim. Uz to dolazi još sedam do osam ronilaca, a tokom dana stiže još jedna ekipa iz Splita. Ukupno će biti oko 14 ronilaca HGSS-a raspoređenih po zadacima – rekao je on za Dubrovački dnevnik.

Pored HGSS-a, na terenu su i припадници MUP-a, Lučke kapetanije i vatrogasci. Hrvatska vatrogasna zajednica saopštila je da u potrazi učestvuju vatrogasni brod Orlando, pripadnici JVP Dubrovački vatrogasci, kao i vatrogasni ronioci iz Splita i Metkovića.

– Pretražili smo podmorje do dubine od 70 metara, u krugu od 500 metara. Bilo je između 30 i 40 ronilaca, sve smo pregledali, ali ništa nismo pronašli. Ostao je deo koji je previše dubok i za njega su potrebni tehnički ronioci – rekao je za 24sata jedan od učesnika potrage.

Loše vremenske prilike dodatno otežavaju akciju spasavanja.

Nestali mladić bio je instruktor ronjenja koji je u utorak vodio grupu turista u zaron na južnoj strani ostrva Lokrum. Nakon izrona svi članovi grupe vratili su se na površinu, osim njega. Njegove kolege navode da je, uprkos mladosti, bio veoma iskusan i stručan ronilac.

Predsednik Podvodno-istraživačkog kluba Mornar, Lucijen Parađina, izjavio je da postoji mogućnost da je došlo do zdravstvenog problema, jer ozbiljni kvarovi opreme tokom ovakvih zarona nisu česti.

– Najverovatnije je da je došlo do nekog zdravstvenog problema, jer oprema retko otkazuje. Moguće je, ali veoma retko. Neobično je što je vodio grupu, svi su izronili, a njemu se nešto dogodilo. Šta tačno, teško je zaključiti – rekao je on.

Prema saznanjima medija, nestali mladić potiče iz poznate ronilačke porodice.

– Bio je iskusan, ni sami ne znamo šta je moglo da dovede do ovoga. Svima nam je veoma teško – rekli su njegovi poznanici.

