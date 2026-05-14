U selu Beli Breg već godinama zajedno žive Majlinda iz Tirana i Darko Miladinović iz okoline Aleksinca, a njihova ljubavna priča mnogima je vratila veru da ljubav zaista ne pita za naciju, poreklo ni godine.

"Nisam videla Srbina ili Albanca"

Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i rodbine, a kako kažu, odmah su prepoznali ono najvažnije.

Majlinda je bila vedra i mlada devojka iz Tirane, dok je Darko, stariji od nje četrnaest godina, vodio mirniji i porodičan život u Srbiji.

Iako su dolazili iz potpuno različitih sredina, vrlo brzo su shvatili da dele iste vrednosti.

U viralnoj objavi na Instagram stranici „017_dn“ Majlinda je rekla rečenicu koja je mnoge posebno dirnula:

Kada sam upoznala Darka, nisam videla Srbina ili Albanca. Videla sam čoveka koji ima dušu, koji brine i poštuje. To mi je bilo dovoljno.

Zbog ljubavi promenila ceo život

Dolazak u malo srpsko selo za Majlindu je bio ogroman životni korak.

Iza sebe je ostavila porodicu, poznato okruženje i jezik kojim je odrasla, a pred njom su bili potpuno novi običaji i život na selu.

Umesto straha, odlučila je da prihvati novi život otvorenog srca.

Polako je učila srpski jezik, upoznavala tradiciju i prilagođavala se svakodnevici koja je vremenom postala njena.

"Srbija je sada i moja zemlja"

Majlinda danas kaže da Srbiju doživljava kao svoj dom.

Volim da učim i poštujem ono što drugi poštuju. Srbija je sada i moja zemlja, a Aleksinac moj dom - rekla je iskreno.

Mnogi su upravo ovu izjavu izdvojili kao najlepši deo njihove priče.

Decu uče da poštuju oba porekla

Danas Majlinda i Darko imaju ćerku Nikolinu i sina Nikolu.

U njihovom domu neguju se i srpski i albanski običaji, a deca odrastaju uz poruku da ljude treba ceniti po tome kakvi su, a ne odakle dolaze.

Majlinda je to opisala jednom rečenicom koja je posebno odjeknula na društvenim mrežama:

Nisam se odrekla Albanije, samo sam dodala Srbiju u svoje srce.

Komšije ih danas gledaju sa poštovanjem

Iako je njihova veza u početku izazivala radoznalost i pitanja među ljudima u selu, vreme je pokazalo ono najvažnije.

Komšije danas Majlindu opisuju kao vrednu, srdačnu i nasmejanu ženu koja je postala pravi deo zajednice.

Njihova priča možda nije filmska bajka, ali upravo zato mnogima deluje iskrenije i lepše od svega što se danas viđa na društvenim mrežama.